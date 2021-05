Tennis, Halep sulle sue condizioni: “Strappo al polpaccio, da lunedì riabilitazione” (Di venerdì 14 maggio 2021) Ieri Simona Halep ha patito un infortunio che l’ha costretta a ritirarsi dagli Internazionali di Roma. A beneficiarne è stata Angelique Kerber, che si è quindi imposta col punteggio di 6-1 3-3. La campionessa uscente ha accusato un infortunio al polpaccio sinistro che l’ha costretta ad abbandonare il campo quasi in lacrime, con la collega tedesca che ha cercato in tutti i modo di rincuorarla, preparandole il borsone e aiutandola ad uscire al campo. La rumena ha poi dato un aggiornamento circa le sue condizioni sul suo profilo Twitter: “Ciao ragazzi. Dopo la risonanza magnetica fatta qui a Roma posso confermare un piccolo Strappo nella parte alta del polpaccio sinistro. Volerò oggi a casa e inizierò lunedì la riabilitazione in piscina e in palestra. Rimarrò positiva e ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Ieri Simonaha patito un infortunio che l’ha costretta a ritirarsi dagli Internazionali di Roma. A beneficiarne è stata Angelique Kerber, che si è quindi imposta col punteggio di 6-1 3-3. La campionessa uscente ha accusato un infortunio alsinistro che l’ha costretta ad abbandonare il campo quasi in lacrime, con la collega tedesca che ha cercato in tutti i modo di rincuorarla, preparandole il borsone e aiutandola ad uscire al campo. La rumena ha poi dato un aggiornamento circa le suesul suo profilo Twitter: “Ciao ragazzi. Dopo la risonanza magnetica fatta qui a Roma posso confermare un piccolonella parte alta delsinistro. Volerò oggi a casa e inizieròlain piscina e in palestra. Rimarrò positiva e ...

