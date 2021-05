Tennis & Friends Salute e Sport – special edition XI° edizione: il programma (Di venerdì 14 maggio 2021) Sabato 15 maggio 2021 dalle ore 10 dal campo Pietrangeli del Foro Italico a Roma va in scena l’undicesima edizione del Tennis & Friends Salute e Sport – special edition. Una serie di eventi con tanti ospiti e la Partita Solidale di Tennis & Friends Ambassadors. Presenta Eleonora Daniele. L’evento sarà visibile anche in streaming. Ecco il programma completo. Ore 10:00 Presentazione programma della giornata e annuncio degli ospiti “Lo Sport nel tempo COVID 19” Prof. Francesco Vaia – Direttore Generale Istituto Nazionale Malattie Infettive Ospedale Lazzaro Spallazani – componente tavolo tecnico del Dipartimento dello Sport, ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 maggio 2021) Sabato 15 maggio 2021 dalle ore 10 dal campo Pietrangeli del Foro Italico a Roma va in scena l’undicesimadel. Una serie di eventi con tanti ospiti e la Partita Solidale diAmbassadors. Presenta Eleonora Daniele. L’evento sarà visibile anche in streaming. Ecco ilcompleto. Ore 10:00 Presentazionedella giornata e annuncio degli ospiti “Lonel tempo COVID 19” Prof. Francesco Vaia – Direttore Generale Istituto Nazionale Malattie Infettive Ospedale Lazzaro Spallazani – componente tavolo tecnico del Dipartimento dello, ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis & Roma: Nadal in semfinale, battuto Zverev Rafa Nadal approda in semifinale agli Internazionali d'Italia, Masters 1000 Atp in corso sui campi del Foro Italico. Il giocatore spagnolo ha battuto in due set il tedesco Alexander Zverev con il ...

Scatta il coprifuoco, Thiem e Sonego costretti a fermarsi La pandemia e le restrizioni imposte incidono anche sul torneo di tennis Atp degli Internazionali di Roma. Poco prima delle 22, Dominik Thiem e Lorenzo Sonego sono stati costretti a interrompere il loro match degli ottavi di finale per permettere il deflusso degli ...

Internazionali Tennis Roma 2021, le partite di oggi e dove vedere Sonego-Rublev su Sky Sky Sport Tennis: Matteo Berrettini si cancella dall’entry list dell’ATP di Lione Matteo Berrettini non giocherà l'ATP 250 di Lione. Il romano, numero 1 d'Italia e 9 del mondo, infatti, si è cancellato dall'entry list del torneo francese, che si divide lo scenario con Ginevra nella ...

MENU DEI SERVIZI SPORTIVI DI VENERDÌ 14 MAGGIO - Presentazione Serie A / di Franco Zuccala' (in rete entro le 17) - Serie A: Domani Genoa-Atalanta, Spezia-Torino, Juventus-Inter e Roma-Lazio, le ultime dalle sedi - C'e' il derby, Inzaghi carica la ...

