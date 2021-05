Teneva in casa cinque testuggini di Hermann, denunciato nel Crotonese (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - cinque testuggini detenute illegalmente sono state sequestrate dai Carabinieri durante il controllo di un'abitazione eseguito a Mesoraca, nel Crotonese. I rettili, della specie Testudo Hermanni, protetti dalla Convenzione di Washington (conosciuta anche con l'acronimo Cites) sono stati posti sotto sequestro e il detentore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone. I militari erano alla ricerca di armi e stupefacenti e hanno rinvenuto, in un appartamento, gli animali. La Testudo Hermanni (dal nome del naturalista francese Jean Hermann) è l'unica specie di testuggine autoctona del Sud Italia ed è sottoposta ad un forte prelievo dal suo ambiente naturale che ne mette a rischio la sopravvivenza. Il detentore non ha fornito alcuna documentazione ... Leggi su agi (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI -detenute illegalmente sono state sequestrate dai Carabinieri durante il controllo di un'abitazione eseguito a Mesoraca, nel. I rettili, della specie Testudoi, protetti dalla Convenzione di Washington (conosciuta anche con l'acronimo Cites) sono stati posti sotto sequestro e il detentore è statoalla Procura della Repubblica di Crotone. I militari erano alla ricerca di armi e stupefacenti e hanno rinvenuto, in un appartamento, gli animali. La Testudoi (dal nome del naturalista francese Jean) è l'unica specie di testuggine autoctona del Sud Italia ed è sottoposta ad un forte prelievo dal suo ambiente naturale che ne mette a rischio la sopravvivenza. Il detentore non ha fornito alcuna documentazione ...

