Temptation Island, Francesco Chiofalo ancora innamorato di Antonella? (Di venerdì 14 maggio 2021) Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi hanno interrotto la loro relazione da meno di un mese e, nonostante la guerra fredda che si sono fatti tramite i social, i sentimenti vivono su un altro piano astrale. Francesco continua a parlare della sua ex e, pian piano, la rabbia sta facendo il posto ad altro. Che cosa ne pensa Chiofalo di Antonella? Cosa farà del tatuaggio con il suo nome? Scopriamolo insieme. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 14 maggio 2021)Fiordelisi hanno interrotto la loro relazione da meno di un mese e, nonostante la guerra fredda che si sono fatti tramite i social, i sentimenti vivono su un altro piano astrale.continua a parlare della sua ex e, pian piano, la rabbia sta facendo il posto ad altro. Che cosa ne pensadi? Cosa farà del tatuaggio con il suo nome? Scopriamolo insieme. Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

fvckleb : fate i bravi o vi iscrivo a temptation island - _giulsz : il 30 giugno dovrebbe iniziare temptation island - TrashGioGio : Nei palinsesti estivi non si parla di te Tommy #isola #tzvip - SimoneAtzori73 : @HuffPostItalia 'Giulia, 26 anni, è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex di Giulio Raselli ex tentatore di… - TrashCafoni : Temptation Island 5: tutte le anticipazioni leggi anche: come funziona -