Tempesta d'amore, anticipazioni 14 maggio: un'amara delusione

A Tempesta d'amore, le cose per Christoph si metteranno davvero molto male, come rivelano le anticipazioni di oggi, venerdì 14 maggio. L'albergatore, infatti, sempre più deciso a dimostrare la colpevolezza di Ariane nell'omicidio di Karl, ha cercato di somministrarle di nuovo il siero della verità, nonostante il parere contrario di Werner e Robert. L'uomo ha colto l'occasione per agire quando ha saputo che la Kalenberg e lo chef avevano in programma una degustazione di vini, ma all'ultimo minuto all'appuntamento con Robert si è presentata Selina che ha bevuto il siero al posto dell'amica. Poco dopo, la donna si è sentita male ed è caduta nel lago dove ha rischiato di annegare. Solo l'intervento tempestivo di Christoph è riuscito a salvarle la vita e, mentre era tra le braccia del Saalfeld, Selina gli ha confessato il suo amore.

