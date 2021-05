Televoto Amici 2021: come votare da casa (Di venerdì 14 maggio 2021) La finalissima di Amici 2021, in diretta su Canale 5 sabato 15 maggio alle 21:20, vedrà sfidarsi cinque allievi. Due ballerini e tre cantanti proveranno ad aggiudicarsi la vittoria finale e il relativo montepremi. come votare da casa il concorrente preferito? Amici 2021: il regolamento In gara ad Amici 2021 sono rimasti cinque allievi, due ballerini e tre cantanti. A contendersi la finalissima, in scena sabato 15 maggio su Canale 5, sono: Giulia Stabile, Alessandro Cavallo, Aka7even, Sangiovanni e Deddy. I cinque ragazzi si sfideranno in diverse gare, con altrettante modalità di voto. Alcune saranno giudicate dalla giuria, altre dal pubblico a casa e altre ancora da entrambi. Non a caso, il regolamento ufficiale di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 14 maggio 2021) La finalissima di, in diretta su Canale 5 sabato 15 maggio alle 21:20, vedrà sfidarsi cinque allievi. Due ballerini e tre cantanti proveranno ad aggiudicarsi la vittoria finale e il relativo montepremi.dail concorrente preferito?: il regolamento In gara adsono rimasti cinque allievi, due ballerini e tre cantanti. A contendersi la finalissima, in scena sabato 15 maggio su Canale 5, sono: Giulia Stabile, Alessandro Cavallo, Aka7even, Sangiovanni e Deddy. I cinque ragazzi si sfideranno in diverse gare, con altrettante modalità di voto. Alcune saranno giudicate dalla giuria, altre dal pubblico ae altre ancora da entrambi. Non a caso, il regolamento ufficiale di ...

