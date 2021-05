Tavolini all’aperto, l’amministrazione Melucci consente il raddoppio del suolo occupato (Di venerdì 14 maggio 2021) Bar, ristoranti e, in generale, tutti i pubblici esercizi di somministrazione al pubblico potranno ampliare fino al 100% della loro estensione le concessioni di suolo pubblico già possedute per Tavolini e strutture all’aperto. È l’ulteriore misura di sostegno che l’amministrazione Melucci ha varato nei giorni scorsi per accompagnare la ripartenza del sistema produttivo cittadino, implementando quanto già predisposto per la fase post-lockdown. Mantenendo la procedura semplificata individuata lo scorso anno, infatti, gli esercenti potranno presentare richiesta di ampliamento o di nuova occupazione: mentre nel 2020 il “bonus” di suolo in più era il 50% di quanto posseduto o richiedibile, quest’anno si sale fino a un potenziale 100%. Le concessioni esistenti, inoltre, sono state ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 14 maggio 2021) Bar, ristoranti e, in generale, tutti i pubblici esercizi di somministrazione al pubblico potranno ampliare fino al 100% della loro estensione le concessioni dipubblico già possedute pere strutture. È l’ulteriore misura di sostegno cheha varato nei giorni scorsi per accompagnare la ripartenza del sistema produttivo cittadino, implementando quanto già predisposto per la fase post-lockdown. Mantenendo la procedura semplificata individuata lo scorso anno, infatti, gli esercenti potranno presentare richiesta di ampliamento o di nuova occupazione: mentre nel 2020 il “bonus” diin più era il 50% di quanto posseduto o richiedibile, quest’anno si sale fino a un potenziale 100%. Le concessioni esistenti, inoltre, sono state ...

elenaricci1491 : Bar, ristoranti e, in generale, tutti i pubblici esercizi di somministrazione al pubblico potranno ampliare fino al… - TarantiniTime : Bar, ristoranti e, in generale, tutti i pubblici esercizi di somministrazione al pubblico potranno ampliare fino al… - TSTARANTO : Tavolini all'aperto, l'amministrazione Melucci consente il raddoppio del suolo occupato - florabarral : @EnricoLetta Spiegalo ai ristoratori che non hanno la possibilità di mettere tavolini all'aperto , coglione - RlRO : “Tavolini e sedie all'aperto, boom di domande: azzeramento tassa sul suolo pubblico fino a dicembre 2021' -

Ultime Notizie dalla rete : Tavolini all’aperto Tavolini e sedie all'aperto, boom di domande: per l'allestimento più bello suolo pubblico gratis anche nel 2022 FirenzeToday