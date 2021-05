Tari | gli albergatori ricorrono al Tar

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 14 maggio 2021) Gli alberghi, come molti altri esercizi commerciali, costretti a pagare la tassa sui rifiuti anche se non produttivi a causa dell’emergenza sania, non ci stanno ealla giustizia amministrativa. Il Dl 18/2020, noto come Cura Italia, infatti, consentiva ai Comuni di applicare anche per laagevolazioni correlate agli effetti dell’emergenza Covid-19. Per questo, a Ravello, ottohanno presentato ricorso al Tar per la mancata applicazione di sgravi alle cartelleriferite al 2020, proprio in considerazione delle criticità avvertite dal comparto. Malgrado una breve riapertura estiva, per buona parte dello scorso anno si c’e’ stato il blocco alla circolazione delle persone e il crollo della domanda turistica, specie internazionale. Il ricorso degli ...