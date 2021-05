Tamponi salivari, pronta la circolare per equipararli ai molecolari. La Lombardia aveva chiesto l’approvazione al Cts quattro mesi fa (Di venerdì 14 maggio 2021) Il ministero della Salute è pronto a sdoganare i Tamponi salivari molecolari. Finalmente, visto che ci sono voluti mesi per l’ok definitivo a questo strumento di screening utilizzabile per gli alunni delle scuole, mentre la relativa circolare è stata data per pronta più volte negli ultimi giorni. “Uscirà oggi”, assicurava questa mattina a ilfattoquotidiano.it Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts), che una settimana fa aveva definito i test salivari molecolari dispositivi “con un’ottima perfomance”. A inizio serata, la circolare non è ancora arrivata, ma la lo staff del ministro Roberto Speranza conferma che è solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Il ministero della Salute è pronto a sdoganare i. Finalmente, visto che ci sono volutiper l’ok definitivo a questo strumento di screening utilizzabile per gli alunni delle scuole, mentre la relativaè stata data perpiù volte negli ultimi giorni. “Uscirà oggi”, assicurava questa mattina a ilfattoquotidiano.it Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts), che una settimana fadefinito i testdispositivi “con un’ottima perfomance”. A inizio serata, lanon è ancora arrivata, ma la lo staff del ministro Roberto Speranza conferma che è solo ...

lorenteggio : #Bollate. Primi tamponi salivari nelle #scuole superiori, ecco i risultati - Telegarda : Trentino: 'Tamponi salivari, classi seconde in presenza e pranzi all'interno dei ristoranti' -… - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: ??Si parte entro l’estate con i #tamponisalivari per il #coronavirus in #Trentino: via libera dalle autorità sanitarie… - ProvinciaTrento : ??Si parte entro l’estate con i #tamponisalivari per il #coronavirus in #Trentino: via libera dalle autorità sanitar… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TAMPONI SALIVARI: « DOPO LA SPERIMENTAZIONE VIA LIBERA DALLE AUTORITÀ SANITARIE NAZIONA… -