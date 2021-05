Tamponi a Porta Nuova prima del viaggio | apre hub della Croce Rossa

(Di venerdì 14 maggio 2021)delnella principale stazione di torino a Torino sarà possibile sottoporsi a un tampone rapido. Da domanil’hubItaliana, nelle tensostrutture allestite all’ingresso di via Nizza del polo ferroviario. Qui ci si potrà sottoporre a tampone antigenico rapido e gratuito, senza limite di età o prescrizione medica. Isaranno effettuati tutti i giorni dalle 10 alle 18., un progetto che coinvolge le principali stazioni italiane Si trattadodicesima grande stazione italiana in cui parte il progetto dopo Roma Termini e Milano Centrale, Bari, Bologna, ...

Tutto questola nostra regione ad avere comunque una trasmissibilità compatibile con uno ... Sarà stabilito anche un numero minimo dida effettuare, che sarà proporzionale ai quattro ...N., Palermo Centrale, Reggio Calabria Centrale , TorinoNuova e Venezia Santa Lucia dove, ... dove si effettuano in media oltre 600al giorno, - spiega in una nota la Cri - l attivit ...Senza alcun costo, limite di età o prescrizione medica chiunque può sottoporsi al tampone antigenico rapido nelle tensostrutture allestite dalla Croce Rossa. Grazie al Gruppo Fs che ha messo gli spazi ...L'iniziativa vede impegnati operatori sanitari e volontari della Croce Rossa da Nord a Sud per uno screening sempre più capillare e accessibile che andrà avanti fino a settembre ...