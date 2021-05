"Tagliata dalla redazione del Fatto quotidiano". M5s, rivolta politica senza precedenti: "processano" Travaglio a Otto e mezzo (Di venerdì 14 maggio 2021) Una faida che pare insanabile quella tra i grillini e Marco Travaglio. Ultimo tema di scontro una frase pronunciata dal giornalista a Otto e mezzo. A spiegare quanto sarebbe accaduto sono ventitré attivisti che hanno inviato una lettera al Blog delle Stelle, l'organo di comunicazione ufficiale della piattaforma Rousseau, per denunciare una presunta censura da parte del Fatto quotidiano. "Vi scriviamo – si legge - perché nei giorni scorsi abbiamo inviato una lettera aperta a 'Il Fatto quotidiano' per rispondere a una dichiarazione che il suo direttore, Marco Travaglio, aveva rilasciato al programma televisivo Otto e mezzo, in cui asseriva di non conoscere persone senzienti interessate alla difesa della piattaforma ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Una faida che pare insanabile quella tra i grillini e Marco. Ultimo tema di scontro una frase pronunciata dal giornalista a. A spiegare quanto sarebbe accaduto sono ventitré attivisti che hanno inviato una lettera al Blog delle Stelle, l'organo di comunicazione ufficiale della piattaforma Rousseau, per denunciare una presunta censura da parte del. "Vi scriviamo – si legge - perché nei giorni scorsi abbiamo inviato una lettera aperta a 'Il' per rispondere a una dichiarazione che il suo direttore, Marco, aveva rilasciato al programma televisivo, in cui asseriva di non conoscere persone senzienti interessate alla difesa della piattaforma ...

