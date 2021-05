Svolta Usa: via la mascherina per chi è 'completamente' vaccinato (Di venerdì 14 maggio 2021) Con 154 milioni di persone vaccinate con la prima dose, e quasi 118 milioni di americani che hanno completato il ciclo la campagna di immunizzazione negli Stati Uniti da ieri ha segnato un ulteriore ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 maggio 2021) Con 154 milioni di persone vaccinate con la prima dose, e quasi 118 milioni di americani che hanno completato il ciclo la campagna di immunizzazione negli Stati Uniti da ieri ha segnato un ulteriore ...

