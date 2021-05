Svolta americana | via la mascherina se vaccinati

Leggi su italiasera

(Di venerdì 14 maggio 2021) “Oggi è un grande giorno per l’America nella nostra lunga battaglia contro il Covid-19. Qualche ora fa, il Cdc (ndr: Centers for Disease Control and Prevention) ha annunciato che non sarà più raccomandato ai totalmentedi indossare le mascherine“. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un in una conferenza dal Giardino delle Rose della Casa Bianca. Un annuncio che di fatto segnala la via verso la normalizzazione. “La scienza è chiara: se siete completamente, siete protetti e potete cominciare a fare le cose che avevate smesso di fare a causa della pandemia”, fanno sapere dal Centers for Disease Control and Prevention. L’obbligo dirimane solo sui mezzi pubblici, sugli aerei, negli ospedali e in altre istituzioni. Negli Stati Uniti hanno ricevuto il vaccino 265 milioni di persone (il 58% della ...