Svanisce il sogno Tokyo per Schwazer: il Tribunale svizzero dice no alla sospensione della squalifica (Di venerdì 14 maggio 2021) Il sogno Olimpiadi Tokyo 2020 per Alex Schwazer è praticamente svanito. Il Tribunale Federale svizzero non ha infatti concesso la sospensione della squalifica di otto anni che gli avrebbe permesso di poter prendere parte alla rassegna a cinque cerchi giapponesi che prenderà il via il prossimo 23 di luglio. Lo apprende la redazione di Sportface.it da fonti vicine al marciatore. La squalifica era stata inflitta dal Tas, nel corso delle Olimpiadi di Rio ad agosto 2016, ma un'ordinanza del Gip di Bolzano aveva scagionato Schwazer dalle accuse di doping, puntando il dito contro World Athletics e Wada per delle presunte scorrettezze nella gestione del caso. E facendo riaccendere la speranza di poter ...

