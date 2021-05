Supervivientes, Valeria Marini perde la prova di apnea e i naufraghi si arrabbiano: “ci avevi detto che eri campionessa d’Italia” (Di venerdì 14 maggio 2021) Valeria Marini, naufraga a Supervivientes, ne ha combinata un’altra delle sue. E questa volta ha davvero fatto infuriare tutti quanti. Perché? Stando a quanto riportato da Biccy, Valeria Marini si sarebbe proposta come una delle protagoniste delle sfida di resistenza contro la squadra avversaria. Parliamo della prova di apnea e la Marini, chiedendo di partecipare, ha fatto intendere di cavarsela molto bene. Peccato che una volta giù, Valeria sia riemersa dopo pochissimi secondi. Apriti cielo. Il gruppo si è infuriato, pensando che la naufraga avesse detto una bugia. Ci avevi detto di essere campionessa in Italia, di riuscire a resistere per 3 minuti sotto ... Leggi su trashblog (Di venerdì 14 maggio 2021), naufraga a, ne ha combinata un’altra delle sue. E questa volta ha davvero fatto infuriare tutti quanti. Perché? Stando a quanto riportato da Biccy,si sarebbe proposta come una delle protagoniste delle sfida di resistenza contro la squadra avversaria. Parliamo delladie la, chiedendo di partecipare, ha fatto intendere di cavarsela molto bene. Peccato che una volta giù,sia riemersa dopo pochissimi secondi. Apriti cielo. Il gruppo si è infuriato, pensando che la naufraga avesseuna bugia. Cidi esserein Italia, di riuscire a resistere per 3 minuti sotto ...

