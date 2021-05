Supervivientes | naufraghi furiosi con Valeria Marini | il motivo

(Di venerdì 14 maggio 2021) Idisonoconin seguito ad una sfida affrontata durante il reality show Live da Madrid: se la prendono conperchè ha perso la prova di apnea nonostante avesse dichiarato di essere campionessa in Italia: “Me he bebido agua”#isola #SVGala6 pic.twitter.com/5l6MCt0i1T — Il Grande Flagello (@grande flagello) May 13, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

vincycernic2 : Questa regina che inganna tutti i naufraghi dicendo che è campionessa di apnea e poi perde miseramente la prova io… - houseofgian : no vi prego oggi è il compleanno di Valeriona Marini che ieri ha perso la prova di apnea a #Supervivientes e gli al… - zazoomblog : Supervivientes: due naufraghi fanno sesso davanti agli altri concorrenti (VIDEO) - #Supervivientes: #naufraghi… - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Supervivientes, la dichiarazione di Valeria Marini ai naufraghi - leone52641 : RT @tweetnewsit: Supervivientes, la dichiarazione di Valeria Marini ai naufraghi -

Ultime Notizie dalla rete : Supervivientes naufraghi

Il Fatto Quotidiano

... aver detto al mondo il proprio peso, aver (per sbaglio) avvelenato i compagnicon le ... Nel reality, proprio com'era all'Isola, i concorrenti sono divisi in due squadre, che ...... incuranti delle telecamere e soprattutto degli altriche dormivano accanto a loro. Non è la prima volta cheregala scene di sesso agli spettatori, nel 2019 Fabio ...Valeria Marini regala sempre grande spettacolo a Supervivientes: il suo modo di fare e la sua ironia non vengono però compresi da tutti i naufraghi ...Durante la puntata di Supervivientes, i naufraghi si sono dovuti sfidare in apnea. Il premio ricompensa prevedeva del cibo da spartire. Al momento di decidere quali naufraghi dovevano affrontare ...