Su Disney+ in arrivo Wolfgang | il documentario sul leggendario chef

Wolfgang è il documentario su Wolfgang Puck, conosciuto anche con il nome di chef delle stelle, in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+. È la storia di un uomo che, grazie a un'incredibile forza di volontà, è riuscito a superare le difficoltà di un'infanzia difficile, diventando nel tempo uno degli chef più famosi al mondo. A lui si deve una american cuisine rivoluzionata, elemento che gli ha permesso di farsi spazio tra tanti cuochi della sua generazione (e non solo) che hanno intrapreso lo stesso percorso. Wolfgang: la storia di un uomo che incarna alla perfezione il sogno americano Il documentario originale Wolfgang racconta alle persone la storia di un uomo che incarna alla perfezione il sogno ...

