“Striscia la Notizia”: anticipazioni di questa sera (Di venerdì 14 maggio 2021) «Ho scritto al presidente Barachini affinché diffidasse la Rai, non si capisce il senso di questa accelerazione sui palinsesti da parte di un Cda che ha ormai finito il suo percorso». A denunciarlo è il segretario di Vigilanza Rai Michele Anzaldi, intervistato da Pinuccio – titolare della rubrica “Rai Scoglio 24” sugli sprechi Rai e candidato al nuovo Cda della Tv di Stato – nel servizio in onda questa sera all’interno di Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35). A far discutere è la decisione del direttore di Raitre Franco Di Mare di “appaltare” un programma – in onda tre giorni a settimana – a Friends&Partners, la società di Ferdinando Salzano controllata dalla CTS Eventim-Ticketone su cui pende una multa da oltre dieci milioni di euro dell’Antitrust per abuso di posizione dominante nella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) «Ho scritto al presidente Barachini affinché diffidasse la Rai, non si capisce il senso diaccelerazione sui palinsesti da parte di un Cda che ha ormai finito il suo percorso». A denunciarlo è il segretario di Vigilanza Rai Michele Anzaldi, intervistato da Pinuccio – titolare della rubrica “Rai Scoglio 24” sugli sprechi Rai e candidato al nuovo Cda della Tv di Stato – nel servizio in ondaall’interno dila(Canale 5, ore 20.35). A far discutere è la decisione del direttore di Raitre Franco Di Mare di “appaltare” un programma – in onda tre giorni a settimana – a Friends&Partners, la società di Ferdinando Salzano controllata dalla CTS Eventim-Ticketone su cui pende una multa da oltre dieci milioni di euro dell’Antitrust per abuso di posizione dominante nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia Il giallo delle truppe a Gaza, 'trappola per Hamas' L'ingresso di soldati nella Striscia è stata poi confermata ai giornalisti stranieri direttamente ... Peccato che nel frattempo la notizia - battuta in tempo reale da tutte le agenzie internazionali, ...

Domani a Messina, sit in di solidarietà al Popolo Palestinese di Michele Bruno - Manifestare Solidarietà al Popolo Palestinese. E' quello che che intendono fare insieme associazioni, movimenti e partiti dopo i recenti avvenimenti nella Striscia di Gaza. Domani alle 17:30, alla Passeggiata a mare a Messina, si raduneranno in un sit in aperto alla cittadinanza. I manifestanti pretendono che venga data la giusta attenzione mediatica a ...

Striscia la Notizia, l'audio 'rubato' a Mara Venier su Pio e Amedeo: "Due parac***, si giocano la carriera" Liberoquotidiano.it Si infiamma anche la Cisgiordania. Si apre il terzo fronte per Israele Finora sono 10 i palestinesi rimasti uccisi e circa 150 i feriti in diverse città dei Territori occupati, tra l'esultanza del Movimento islamico che si è congratulato per "la sollevazione" ...

CUB, solidarietà al popolo palestinese La Confederazione Unitaria di Base è vicina al popolo palestinese che in questi giorni sta affrontando una pericolosa escalation di violenze sia in Cisgiordania, sia nei territori occupati che nella S ...

