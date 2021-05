Streaming illegale delle pay tv | oscurati 1 | 5 milioni di utenti 

Leggi su agi

(Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Maxi operazione della Polizia Postale contro lo streaming illegale.1.500.000 utenti con abbonamenti illegali e azzerato l'80% del flusso illegaleIP TV in Italia. Quarantacinque persone sono state indagate per associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e riproduzione e diffusione a mezzo internet di opere dell'ingegno. Un giro di affari illegale perdi euro in danno di Sky, DAZN, Mediaset, Netflix e altri. I provvedimenti sono stati eseguiti in diverse città italiane e sono stati impiegati nell'operazione più di 200 specialisti provenienti da 11 Compartimenti regionali della Polizia Postale (Catania, Palermo, Reggio Calabria, Bari, Napoli, Ancona, Roma, Cagliari, Milano, Firenze, Venezia) che operando sul territorio di 18 province, hanno ...