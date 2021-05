Streaming illegale, bloccato giro d'affari mensile da 15 milioni (Di venerdì 14 maggio 2021) Maxi operazione della polizia postale di Catania contro lo Streaming illegale e di contrasto al cybercrime che ha oscurato 1.500.000 utenti con abbonamenti illegali . Azzerato l'80% del flusso ... Leggi su lanazione (Di venerdì 14 maggio 2021) Maxi operazione della polizia postale di Catania contro loe di contrasto al cybercrime che ha oscurato 1.500.000 utenti con abbonamenti illegali . Azzerato l'80% del flusso ...

Advertising

poliziadistato : Contrasto al #cybercrime Operazione della #PoliziaPostale contro lo streaming illegale. Oscurati 1 milione e mezzo… - repubblica : Streaming illegale, oscurati 1,5 milioni di abbonamenti alla tv in 18 province italiane - Adnkronos : Maxi operazione della #poliziapostale contro lo streaming illegale. Azzerato 80% del flusso delle IP TV in Italia. - gabrieltepes : RT @sole24ore: Operazione contro lo streaming illegale, oscurati 1,5 mln di abbonamenti - Coronav01802435 : RT @Coronav01802435: Streaming illegale, 'operazione black out': 45 denunciati e un milione e mezzo di utenti oscurati - Italia - https://t… -