Storia orale della rissa tra Ibrahimovic e Onyewu

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 14 maggio 2021) Per la Gazzetta dello Sport a tenerli erano stati in dieci, quindici per La Repubblica. I titoli erano epici, i resoconti leggendari. Questi i crudi fatti: durante una partitella d’allenamento un’entrata troppo rude di Zlatanaveva scatenato la reazione di Oguchi, che aveva afferrato lo svedese per il collo dando vita a una colluttazione brutale che aveva chiesto parecchio sforzo per essere interrotta. Secondo i più informati, Allegri aveva dovuto addirittura sospendere l’allenamento per per riportare un po’ di serenità. In un mondo chiuso come quello del calcio, la rapidità con cui la notizia era scappata dai cancelli di Milanello per arrivare alle nostre orecchie era sembrata sospetta. Solitamente lo spogliatoio, il pullman, l’allenamento, l’albergo, sono tutti luoghi e momenti sacri per una squadra, che ne difende i confini con ...