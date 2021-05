Stop quarantena per chi rientra in Italia da Paesi Ue dal 16 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Da domenica 16 maggio per gli arrivi in Italia dai Paesi europei non sarà più necessario sottoporsi alla quarantena. Il ministro Speranza proroga le misure restrittive per gli arrivi dal Brasile. VARESE, ITALY – DECEMBER 17: Airplanes are seen at the Malpensa Airport on December 17, 2020 in Varese, Italy. Milano Malpensa Cargo is the first Italian airport for goods transported, with a market share of around 55%. It covers an area of approximately 500,000 square meters and is located in the south-western part of the Milan Malpensa airport. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)Niente quarantena per chi arriverà in Italia dai Paesi Ue e da quelli che rientrano dall’area Schengen: tra questi anche Gran Bretagna e Israele. Sarà ... Leggi su ck12 (Di venerdì 14 maggio 2021) Da domenica 16per gli arrivi indaieuropei non sarà più necessario sottoporsi alla. Il ministro Speranza proroga le misure restrittive per gli arrivi dal Brasile. VARESE, ITALY – DECEMBER 17: Airplanes are seen at the Malpensa Airport on December 17, 2020 in Varese, Italy. Milano Malpensa Cargo is the firstn airport for goods transported, with a market share of around 55%. It covers an area of approximately 500,000 square meters and is located in the south-western part of the Milan Malpensa airport. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)Nienteper chi arriverà indaiUe e da quelli cheno dall’area Schengen: tra questi anche Gran Bretagna e Israele. Sarà ...

