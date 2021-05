Stop quarantena ai paesi dell’Ue | la nuova ordinanza del Ministro Speranza

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ildella Salute, Roberto, ha firmato un’che prevede l’ingresso daidell’Unione Europea e dell’area Shengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo. In alternativa basterà provare di essere vaccinati, sempre con apposita documentazione.dunque elimina l’obbligo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Speranza, dal 16 maggio stop quarantena Paesi Eu

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza che prevede l'ingresso dai Paesi dell'Unione Europea e dell'area Shengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo ...