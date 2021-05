Stop alla quarantena per arrivi da Paesi UE

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ultime notizie: . L’ordinanza del ministro Speranza. Il provvedimento era atteso e finalmente è arrivato: finisce la minidi 5 giorni per chi arriva in Italia da un Paese europeo, della UE, dell’area Schengen e anche dal Regno Unito. Il provvedimento si applica anche aglida L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Video | Vaccini, file alla Mostra: caos provocato dai giorni di stop - corrmezzogiorno : #Napoli Video | Vaccini, file alla Mostra: caos provocato dai giorni di stop - askanews_ita : Da domenica stop a mini quarantena tra Paesi Ue. Basterà il tampone negativo #Ue #Schengen #COVID19… - agenzia_nova : #COVID19 E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti - webecodibergamo : Speranza, dal 16 maggio stop alla quarantena dai Paesi dell’Unione europea -

Ultime Notizie dalla rete : Stop alla

Il Sole 24 ORE

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza che prevede l'ingresso dai Paesi dell'Unione Europea e dell'area Shengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo,...Prorogate le misure restrittive per gli arrivi dal Brasilequarantena per chi arriva in Italia dai Paesi europei. Lo prevede un'ordinanza firmata dal ministro Speranza in vigore da domenica 16 maggio. "Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ...VENEZIA - «Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza che prevede l'ingresso dai Paesi dell'Unione Europea ...Con un' altra ordinanza si rafforzano i voli Covid tested, estendendone la sperimentazione agli aeroporti di Venezia e Napoli ...