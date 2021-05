Stellantis, Tavares assicura: “Ogni marchio ha un finanziamento di 10 anni” (Di venerdì 14 maggio 2021) Auto, Stellantis, Tavares: “Ogni marchio ha un finanziamento di 10 anni. Quindi hanno una possibilità. Se ce la faranno, li applaudiremo”. L’Amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares ha parlato in occasione di un evento organizzato da Automotive News e ha confermato che tutti i marchi del gruppo automobilistico hanno un finanziamento di 10 anni. Stellantis, Tavares: “Tutti i marchi hanno un finanziamento di 10 anni. Non uccidi ciò che ami” “Stellantis rappresenta la combinazione perfetta tra la forza di storiche Case automobilistiche e la mentalità aperta e flessibile di una squadra che vuole sposare il futuro, fare ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 14 maggio 2021) Auto,: “ha undi 10. Quindi hanno una possibilità. Se ce la faranno, li applaudiremo”. L’Amministratore delegato diCarlosha parlato in occasione di un evento organizzato da Automotive News e ha confermato che tutti i marchi del gruppo automobilistico hanno undi 10: “Tutti i marchi hanno undi 10. Non uccidi ciò che ami” “rappresenta la combinazione perfetta tra la forza di storiche Case automobilistiche e la mentalità aperta e flessibile di una squadra che vuole sposare il futuro, fare ...

