Stasera in TV 14 maggio | cosa vedere | Top dieci o L’Isola dei Famosi

Leggi su ck12

(Di venerdì 14 maggio 2021)in TV venerdì 14: Topsu Rai 1, Quarto Grado su Rete 4. Canale 5, appuntamento condeiscreen mediaset playQueste le trasmissioni che andranno in ondavenerdì 14sulleri reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 appuntamento con “Top” condotto da Carlo Conti. Su Rai 2 in onda alle 21.20 il sesto episodio della diciottesima stagione del telefilm “N.C.I.S”. In onda su Rai 3 alle 21.20 il film “Lontano Lonatno” con: Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli, Gianni Di Gregorio, Daphne Scoccia, Salih Saadin Khalid, Francesca Ventura e Silvia Gallerano. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Isola dei, le dichiarazioni di ...