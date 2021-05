Startup: ecco 10 punti deboli che fanno fare marcia indietro agli investitori (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Labitalia) - "Sui conti bancari italiani è presente una liquidità immobilizzata che ha superato i 1.700 miliardi di euro. Eppure, dall'altra parte esiste un'economia reale composta da Startup e pmi innovative che non riesce a trovare i fondi necessari per poter crescere ed evolversi". A sostenerlo è Lorenzo Ferrara, presidente e co-founder di Open Seed, veicolo d'investimento nato nel 2016, con lo scopo di sostenere Startup a elevato potenziale di crescita. Investire nelle aziende più promettenti quando sono ancora nelle prime fasi della propria vita è il compito di Open Seed. Un lavoro non facile e frutto di una grande selezione. Infatti, solo una piccolissima parte delle Startup che si candidano o che vengono presentate al team viene poi portata a bordo e seguita dai mentor di Open Seed. Lorenzo Ferrara illustra i 10 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Labitalia) - "Sui conti bancari italiani è presente una liquidità immobilizzata che ha superato i 1.700 miliardi di euro. Eppure, dall'altra parte esiste un'economia reale composta dae pmi innovative che non riesce a trovare i fondi necessari per poter crescere ed evolversi". A sostenerlo è Lorenzo Ferrara, presidente e co-founder di Open Seed, veicolo d'investimento nato nel 2016, con lo scopo di sostenerea elevato potenziale di crescita. Investire nelle aziende più promettenti quando sono ancora nelle prime fasi della propria vita è il compito di Open Seed. Un lavoro non facile e frutto di una grande selezione. Infatti, solo una piccolissima parte delleche si candidano o che vengono presentate al team viene poi portata a bordo e seguita dai mentor di Open Seed. Lorenzo Ferrara illustra i 10 ...

