Sportitalia, nel weekend in diretta il Superclasico e la finale Fluminese-Flamengo (Di venerdì 14 maggio 2021) Torna il Superclasico Boca Juniors-River Plate e torna l’appuntamento con la sfida più affascinante in un week end che Sportitalia dedica al campionato argentino e al torneo Carioca. Due giorni da non perdere in cui il clou sarà domenica alle 22,30 Boca Juniors-River Plate. I quarti di finale della Liga Profesional de Futbol argentina e la finale d’andata L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) Torna ilBoca Juniors-River Plate e torna l’appuntamento con la sfida più affascinante in un week end chededica al campionato argentino e al torneo Carioca. Due giorni da non perdere in cui il clou sarà domenica alle 22,30 Boca Juniors-River Plate. I quarti didella Liga Profesional de Futbol argentina e lad’andata L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Sportitalia, nel weekend in diretta il Superclasico e la finale Fluminese-Flamengo: Torna il Superc… - CalcioFinanza : Sportitalia, nel weekend in diretta il Superclasico e la finale Fluminese-Flamengo - TMit_news : Pedraza per Gosens ??. Se il tedesco lascerà Bergamo, l'Atalanta ha individuato ?? nel mancino del Villarreal il sost… - ILOVEPACALCIO : #Salerno, il racconto shock del giornalista di #Sportitalia: «Mi hanno aggredito nel parcheggio» (VIDEO) - andiwijaya36 : RT @Luca_Cilli: La signora Albertina ha le idee chiare su chi sia il miglior allenatore nel Mondo ?? Live su @tvdellosport la prima uscita d… -