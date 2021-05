Splendida Rossana Pasquino | staccato il pass per le Paralimpiadi di Tokyo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ ufficiale. La campionessa beneventanaparteciperà alle prossimedi2021 che si terranno dal 25 al 29 agosto. E’ una gioia immensa per la famiglia dell’Accademia Olimpica Beneventana Maestro Antonio Furno e in modo particolare per il Maestro Dino Meglio che quotidianamente guida e allena la spadista e sciabolatrice sannita. Grande soddisfazione anche per la campionessa Francesca Boscarelli che ha trasmesso al’amore verso la scherma. Al momento sono sette gli schermidori azzurri qualificati alledi. Ma la pattuglia dell’Italia potrebbe essere più folta in virtù delle wild card, che verranno ufficializzate solo nei prossimi giorni attraverso un articolato sistema ...