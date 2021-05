Spezia-Torino | i convocati di Italiano | torna Nzola

(Di venerdì 14 maggio 2021) Vincenzoha diramato l’elenco deiin vista di, sfida delicatissima per i liguri che cercano la salvezza contro i granata in lotta per lo stesso obiettivo. Di seguito l’elenco,. Portieri: Zoet, Rafael, Provedel. Difensori: Ramos, Marchizza, Capradossi, Terzi, Bastoni, Ferrer, Erlic, Ismajli, Dell’Orco, Vignali. Centrocampisti: Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena. Attaccanti: Gyasi, Farias,, Verde, Agudelo, Piccoli SportFace.

Dopo la pesante sconfitta subita per mano del Milan, il Torino cerca il riscatto e la salvezza sul campo dello Spezia, in una sfida che sa di spareggio. Entrambe le squadre hanno 35 punti (i granata hanno una partita in meno), 4 in più del Benevento. Vincere e vincere ancora, nelle ultime due partite in cui bisogna avere gli occhi al campo e le orecchie alla radiolina, sintonizzate soprattutto sul thriller Spezia-Torino: una sconfitta dei granata. Le dichiarazioni del tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, alla vigilia del match di campionato contro il Torino.