Spezia | i convocati di Italiano per il Torino

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il tecnico dello, Vincenzo, ha convocato 26 giocatori per la gara contro ilche potrebbe portare alla salvezza matematica. Tornano Nzola, Ricci e Ramos, mentre sono fuori dall’elenco Acampora, Galabinov e Chabot: Portieri: Zoet, Rafael, Provedel.Difensori: Ramos, Marchizza, Capradossi, Terzi, Bastoni, Ferrer, Erlic, Ismajli, Dell’Orco, Vignali.Centrocampisti: Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena.Attaccanti: Gyasi, Farias, Nzola, Verde, Agudelo, Piccoli. SQUAD LIST Sono 26 idi misterper #https://t.co/CvDLtjHtpi pic.twitter.com/mwQrheMgS5 —Calcio (@ac) May 14, 2021 Foto: sitoL'articolo proviene da ...

...dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 19.40 - Nicola ritrova due scudieri - Per la delicatissima sfida salvezza contro lo, il Torino avrà di nuovo a disposizione Izzo e Nkoulou. I...... la lista Davide Nicola ha diramato l'elenco dei giocatori per la sfida di domani pomeriggio contro lo. Assenti Vanja Milinkovic - Savic e Nicola Murru, a loro si aggiungono Amer Gojak e Karol ...Sono 21 i giocatori convocati da Davide Nicola per lo scontro salvezza del suo Torino contro lo Spezia di sabato 15 maggio, valevole per la 37\^ giornata di Serie A. Assenti gli in ...La probabile formazione del Torino per la trasferta salvezza di La Spezia: Nicola torna all'undici tipo dopo il disastro contro il Milan ...