Sospeso per un mese il docente della Statale di Milano per il post sessista contro Kamala Harris (Di venerdì 14 maggio 2021) Alla fine, a distanza di sei mesi, i provvedimenti disciplinari sono arrivati. Il professor Marco Bassani, docente dell’Università Statale di Milano, autore del post sessista contro Kamala Harris, è stato Sospeso dall’insegnamento e dovrà rimanere senza stipendio per un mese. Il contenuto apparso sulla bacheca Facebook del docente lo scorso novembre era stato pubblicato dopo l’elezione della vicepresidente americana e aveva scatenato subito una serie di accese polemiche tra studenti e insegnanti. La decisione di sospendere il docente di Storia delle dottrine politiche è arrivata oggi, nel corso della riunione del consiglio di amministrazione ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021) Alla fine, a distanza di sei mesi, i provvedimenti disciplinari sono arrivati. Il professor Marco Bassani,dell’Universitàdi, autore del, è statodall’insegnamento e dovrà rimanere senza stipendio per un. Il contenuto apparso sulla bacheca Facebook dello scorso novembre era stato pubblicato dopo l’elezionevicepresidente americana e aveva scatenato subito una serie di accese polemiche tra studenti e insegnanti. La decisione di sospendere ildi Storia delle dottrine politiche è arrivata oggi, nel corsoriunione del consiglio di amministrazione ...

