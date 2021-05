Soprattutto il diritto alla libertà Giorgia Meloni annichilisce Speranza | lezioni di democrazia a mister chiusure

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ospite d'onore a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, nella puntata in onda su Rete 4 giovedì 13 maggio, ecco, la leader dei sempre più lanciati Fratelli d'Italia, partito che stando a diversi sondaggi avrebbe superato anche il Pd. Non si parla però di sondaggi ma dei temi in cima all'agenda politica: dall'immigrazione al coronavirus, con lo scontro sulle misure e le riaperture che, serpeggiante, non si è mai concluso. Ma la prima bordata, la leader di FdI, la sgancia contro Enrico Giovannini, il ministro dei Trasporti che ha chiesto che i porti restino aperti affinché possano essere salvate le vite degli immigrati. La replica dellaè durissima, tranchant: "Il ministro dei Trasporti Giovannini forse dovrebbe occuparsi dei Trasporti. Ma non quelli degli immigrati dLibia all'Italia, ma ...