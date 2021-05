Sondaggi Tp | Cancel Culture un pericolo per il 52 | 2% degli italiani

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 14 maggio 2021) . Laesiste ed è un. Ne è convinto il 52,2%secondo cui la politica per paura di perdere consenso si sta piegando a logiche insensate ese. Un ulteriore 15,5% definisce questo fenomeno negativo ma di nicchia mentre per il 9,7% esso non esiste visto che si tratta di una creazione di coloro che non vogliono affrontare il razzismo e l’intolleranza. Sono questi alcuni dei dati emersi dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra l’11 e il 13 maggio. In merito al fatto che alcune persone abbiano perso il lavoro per affermazioni o battute fatte sui social di alcuni anni prima, glirispondono che ciò “rappresenta una chinasa che mette in ...