Sondaggi politici oggi | la Lega cresce mentre il M5S scende

(Di venerdì 14 maggio 2021) Idi Index Research per Piazzapulita con le intenzioni di voto di questa settimana:e Fratelli d’Italia crescono, il Movimento 5 Stelle è ancora in crisi. Secondo le rilevazioni di Index Research rispetto a sette giorni fa il partito di Matteo Salvinidello 0,2%, attestandosi al 21,3 e rimandendo la prima forza politica per consenso rispetto al campione degli intervisati. Non ne approfitta il Partito Democratico in calo, anche se di poco, che si ferma al 20% secco. Continua l’avanzata di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni chedi pari passo alladello 0,2 e arriva al 18%, un risultato impressionante se paragonato al 4,4 delle elezioni politiche del 2018. Il Movimento 5 Stelle è ancora in difficoltà: le recenti vicende dela caso Grillo e ...

... "La mia fermezza sta pagando" Il Carroccio giù nei, Fdi cresce, "ma con Matteo non c'è ... Perch un'autobiografia a 44 anni? Di solito ile pubblicano a fine carriera. Non è un'...L'Italia che seppur lentamente sta ripartendo non premia la Lega secondo la Supermedia AGI/Youtrend deioggi 14 maggio. La battaglia sul coprifuoco premia maggiormente la coerenza di Giorgia Meloni . FdI infatti è il partito che cresce di più nelle ultime due settimane. Buone notizie ...In particolare, dal rapporto risulta che gli Stati Uniti, al primo posto nel mondo per spese militari, hanno investito nel 2020 circa 778 miliardi di dollari, con un aumento del 4,4% rispetto al 2019, ...La presidente di Fratelli d’Italia si racconta in un libro: «Vengo descritta spesso come ideologica, ma non lo sono. Fascista e razzista? Epiteti e accuse per squalificarmi» ...