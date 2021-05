Sofia Coppola | i migliori personaggi femminili dei suoi film

(Di venerdì 14 maggio 2021) In occasione del compleanno diriscopriamo idei: da Charlotte di Lost in Translation a Martha Farnsworth de L'inganno ecco quelli che ci hanno colpito di più. Nell'articolo di un servizio fotografico di qualche settimana fa su W Magazine realizzato dacon alcune delle sue attrici feticcio, si legge una splendida frase di Elle Fanning che descrive in poche parole le qualità intrinseche della regista:"riesce a spogliare tutti nei. Rende così completamente magiche le cose più piccole e banali della vita". Una frase che testimonia la dedizione e il totale affidamento delle sue star. Ogni regista ha una sua ...

50 (anni) tondi tondi: il 14 maggio è un giorno speciale per, soprattutto quest'anno, perché festeggia il suo primo mezzo secolo. Noi vogliamo celebrarla così, ricordando perché i motivi per cui l'adoriamo alla follia. Orgogliosa di essere una ...Chi èe il periodo come attricee la svolta con il ruolo di regista Con una lunga lista di premi per i suoi progetti cinematografici,è nota non più ...50 (anni) tondi tondi: il 14 maggio è un giorno speciale per Sofia Coppola, soprattutto quest'anno, perché festeggia il suo primo mezzo secolo. Noi vogliamo celebrarla così, ri ...R egista sensibile di film squisitamente al femminile, Sofia Coppola, figlia del leggendario Francis Ford Coppola festeggia oggi il suo cinquantesimo compleanno. Una vita, la sua, trascorsa fin dalla ...