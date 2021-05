Siria | scambio prigionieri tra governo e opposizioni armate

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ilno e levicine alla Turchia hanno condotto nel nord del Paese in guerra unodiche ha coinvolto una decina di persone in tutto da entrambe le ...

Tra i detenuti coinvolti nellosi registra anche un miliziano iraniano impegnato ina fianco del governo di Damasco. In passato ci sono stati scambi tra le parti in cui sono stati ......nella piccola enclave e nel 2012 ottiene un successo prestigioso imponendo ad Israele uno... la rottura con l'Egitto, le difficoltà dellae gli impegni dell'Iran, altri importanti alleati ...(ANSAMed) - BEIRUT, 14 MAG - Il governo siriano e le opposizioni armate vicine alla Turchia hanno condotto nel nord del Paese in guerra uno scambio di prigionieri che ha coinvolto una decina di person ...Pubblichiamo un resoconto della conferenza internazionale dello Schiller Institute tenutasi l’8 maggio. “Ripristinare il diritto internazionale e rispettare la sovranità perfetta della Siria”, è stato ...