“Silvio Berlusconi è morto”, Zangrillo: “Vivo e fatevene una ragione” (Di venerdì 14 maggio 2021) Su Twitter circola insistentemente la notizia che Silvio Berlusconi è morto, Alberto Zangrillo: “Vivo e fatevene una ragione”. (screenshot video)La notizia della morte di Silvio Berlusconi si diffonde poco dopo le 17 su Twitter in maniera virale: fortunatamente si tratta di una bufala. Secondo alcuni utenti che hanno rilanciato un tweet, l’ex premier sarebbe morto oggi al San Raffaele, dove è ricoverato. Non è assolutamente vero e persone molto vicine all’ex premier sono state costrette a smentire la notizia che era nel frattempo diventata virale. La positività al Coronavirus -> Covid, Berlusconi ricoverato al San Raffaele: “inizio di polmonite bilaterale” Tra loro c’è Alberto ... Leggi su ck12 (Di venerdì 14 maggio 2021) Su Twitter circola insistentemente la notizia che, Alberto: “una”. (screenshot video)La notizia della morte disi diffonde poco dopo le 17 su Twitter in maniera virale: fortunatamente si tratta di una bufala. Secondo alcuni utenti che hanno rilanciato un tweet, l’ex premier sarebbeoggi al San Raffaele, dove è ricoverato. Non è assolutamente vero e persone molto vicine all’ex premier sono state costrette a smentire la notizia che era nel frattempo diventata virale. La positività al Coronavirus -> Covid,ricoverato al San Raffaele: “inizio di polmonite bilaterale” Tra loro c’è Alberto ...

fattoquotidiano : Silvio Berlusconi ha presentato istanza di revisione del processo Mediaset per frode fiscale concluso con la condan… - rtl1025 : ?? 'Silvio #Berlusconi sarà dimesso in questi giorni'. Lo afferma la senatrice azzurra, Licia #Ronzulli - lorepregliasco : Notizie confortanti sulla salute di Silvio Berlusconi. In bocca al lupo e buona guarigione! - NKrusciov : RT @salvinimi: È vergognoso augurare la morte a Silvio Berlusconi. Speriamo che vivi ancora a lungo e passi questo tempo in galera per le s… - simone_dela : Il pluripremiato staff medico che ha strappato #Silvio #berlusconi dalle braccia della morte -