Sì allo scudo penale per medici e infermieri nel periodo di pandemia Di cosa si tratta

I vaccinatori, medici e infermieri, sono esonerati dalle responsabilità penali, civili e contabili legate alla campagna nazionale di immunizzazione, a meno di colpa grave. Lo scudo penale, una misura che fa parte del decreto Covid, è stato approvato dal Senato con 144 voti favorevoli, 25 contrari e 3 astensioni (entro il primo giugno dovrà passare alla Camera per la conversione in legge). I reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose compiuti dai vaccinatori «sono punibili solo nei casi di colpa grave».

