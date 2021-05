Serve tempo per il coprifuoco alle 23: calendario di maggio ad oggi in Italia (Di venerdì 14 maggio 2021) Da alcune ore si parla con insistenza del possibile passaggio al coprifuoco alle 23. Il tema aveva già sollevato enormi discussioni nelle scorse settimane, ma con l’avvicinarsi della stagione estiva ed un trend tutto sommato incoraggiante in termini di contagi e vaccinazioni, tanti Italiani e soprattutto esercenti chiedono un ulteriore provvedimento al governo. L’attuale limite, imposto alle 22, rappresenta infatti un freno eccessivo per coloro che a fatica stanno provando a rimettersi in careggiata dopo 14 mesi terribili. Situazione sul coprifuoco alle 23: calendario di maggio aggiornato ad oggi in Italia Partiamo con un presupposto chiaro, in quanto il coprifuoco alle 23 non ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Da alcune ore si parla con insistenza del possibile passaggio al23. Il tema aveva già sollevato enormi discussioni nelle scorse settimane, ma con l’avvicinarsi della stagione estiva ed un trend tutto sommato incoraggiante in termini di contagi e vaccinazioni, tantini e soprattutto esercenti chiedono un ulteriore provvedimento al governo. L’attuale limite, imposto22, rappresenta infatti un freno eccessivo per coloro che a fatica stanno provando a rimettersi in careggiata dopo 14 mesi terribili. Situazione sul23:diaggiornato adinPartiamo con un presupposto chiaro, in quanto il23 non ...

Ultime Notizie dalla rete : Serve tempo Lettera a un nipote lontano ...il virus non esiste e quando indossi la mascherina chiedi sempre alla mamma e al papà a cosa serve. ...giardino e mi fai vedere il cane Teo con il quale giochi e trascorri la maggior parte del tuo tempo.

Nuovi raid israeliani su Gaza, Netanyahu: avanti finché serve Non è stata detta l'ultima parola e questa operazione proseguirà per tutto il tempo necessario'. 'Il secondo fronte è le città di Israele - ha aggiunto - . Ripeto quello che ho detto oggi: appoggiamo ...

Notte e nozze, Draghi prende tempo: «Serve gradualità» Il Manifesto Coprifuoco, a cosa serve? Per virologi ed esperti non è possibile stabilirne l’incidenza Quanto incida il coprifuoco nel tenere a bada il virus, gli scienziati non lo sanno con certezza. Di sicuro c’è che il rientro obbligatorio a casa entro una certa ora è una ...

Nuovi raid israeliani su Gaza, Netanyahu: avanti finché serve Roma, 14 mag. (askanews) - Un'altra notte di bombardamenti dell'aviazione israeliana sui siti di Hamas, che a sua volta ha proseguito con la ...

