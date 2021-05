Serie e film: cosa vedere questo weekend in tv. I consigli del regista Matteo Vicino su TPI (Di venerdì 14 maggio 2021) cosa vedere questo weekend in tv: la rubrica di TPI Settimane di stagnazione sulle piattaforme, in cui ci si divide tra una Post Modern Hollywood all’insegna del senso di colpa che produce film irricevibili come Nomadland o Minari e prodotti di largo consumo votati alla mediocrità come sta facendo Netflix ultimamente all’insegna della “quantità è meglio della qualità”, e gli italiani sono bravissimi a premiare prodotti davvero scarsi, anche se decisamente migliori dei lavori italiani, come “Sexify”, visto soltanto per il nome, come da tradizione italica. Su Star (Disney +) trovate però un serial stupendo: Fosse Verdon (da non confondersi con “Verdone” dal cui ultimo film mi avvicinerei con infinite cautele, vista la solenne tradizione italica di non fare MAI un film ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 maggio 2021)in tv: la rubrica di TPI Settimane di stagnazione sulle piattaforme, in cui ci si divide tra una Post Modern Hollywood all’insegna del senso di colpa che produceirricevibili come Nomadland o Minari e prodotti di largo consumo votati alla mediocrità come sta facendo Netflix ultimamente all’insegna della “quantità è meglio della qualità”, e gli italiani sono bravissimi a premiare prodotti davvero scarsi, anche se decisamente migliori dei lavori italiani, come “Sexify”, visto soltanto per il nome, come da tradizione italica. Su Star (Disney +) trovate però un serial stupendo: Fosse Verdon (da non confondersi con “Verdone” dal cui ultimomi avvicinerei con infinite cautele, vista la solenne tradizione italica di non fare MAI un...

RaiCultura : Pubblicato nel 1958, un anno dopo la morte di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo vince nel 1959 il Premio… - WeCinema : Esce oggi in streaming la serie 'Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino'. Molte le differenze con il film di 40 anni f… - NetflixIT : Rivedere gli amici dopo tanto tempo è sempre un’occasione giusta per farsi suggerire serie e film che non hai ancora visto. - oldcardig4n : vi ricordate quando netflix produceva film e serie tv interessanti ah che bei tempi chissà che è successo - hscheerry : il modo in cui ormai netflix sta diventando uno schifo, tolgono le serie più belle, quelle più amate non le rinnova… -