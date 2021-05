Serie C | Under 17 | Paganese-Cavese rinviata a lunedì 17 maggio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Serie Under

Tuttocampo

'Abbiamo affrontato laC con in nostro gruppo di19 - inizia Giorgio Salomone - con le ovvie problematiche legate al confronto con le squadre più esperte. Nella nostra19, inoltre, ......PALLAMANO HAENNA CHIUDE LA STAGIONE AD ALCAMO Ultimo atto stagionale nel campionato diA2 per ...l'altro buona parte di questi saranno impegnati nelle prossime settimane nelle Final Four sia...Domenica 16 maggio la categoria Under 17 Serie C scenderà in campo in occasione della 4^ giornata di Campionato. Tra le varie gare in programma, c’è anche il derby campano tra Paganese e Cavese. La ...Andrea Pirlo e la Juventus si separeranno, quasi certamente, a fine stagione, a prescindere dai risultati che la squadra otterrà nelle ultime 3 gare stagionali. Come riportato da ...