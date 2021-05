Serie A | le designazioni del 37° turno | a Calvarese il derby d’Italia | Roma-Lazio…

(Di venerdì 14 maggio 2021) L'AIA, attraverso i propri canali di riferimento, ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata di ritorno del Campionato diA 2020/21 in programma domenica 16 maggio. Luca Pairetto dirigerà ildella Capitale trae Lazio, mentre per la sfida tra Juventus e Inter è stato designato Gianpaolo.Di seguito tutte le:Benevento-Crotone ore 15.00GiacomelliLiberti-Lo CiceroIv: FourneauVar: Di BelloAvar: De MeoFiorentina-Napoli ore 12.30AbissoTegoni-MondinIv: SacchiVar: ChiffiAvar: CostanzoGenoa-Atalanta Sabato 15/05 ore 15.00MarinelliDei Giudici-PagnottaIv: GiuaVar: BantiAvar: CecconiHellas Verona-Bologna Lunedì 17/05 ore 20.45MarchettiRossi C.-YoshikawaIv: ...

