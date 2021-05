Serie A, la top 11 della giornata 36: il ritorno di Cristiano Ronaldo (Di venerdì 14 maggio 2021) Dalla prima alla sesta hanno vinto tutte nell’ultimo turno di Serie A, dall’Inter inarrestabile alla Juve di Cristiano Ronaldo e i suoi 100 gol. Cr7 ha segnato il gol del momentaneo 2-0 e ispirato il contropiede che porta alla rete di Dybala. La curiosità è che entrambi hanno raggiunto quota 100 reti in maglia bianconera, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 maggio 2021) Dalla prima alla sesta hanno vinto tutte nell’ultimo turno diA, dall’Inter inarrestabile alla Juve die i suoi 100 gol. Cr7 ha segnato il gol del momentaneo 2-0 e ispirato il contropiede che porta alla rete di Dybala. La curiosità è che entrambi hanno raggiunto quota 100 reti in maglia bianconera, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

Advertising

CiroTroise : RT @serieAnews_com: ?? La top 11 della giornata 36: c'è il ritorno di #CristianoRonaldo che trascina la @juventusfc sul campo del @Sassuolo… - serieAnews_com : ?? La top 11 della giornata 36: c'è il ritorno di #CristianoRonaldo che trascina la @juventusfc sul campo del… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Due empolesi nella Top 5 dei più costosi in Serie B #empolifc - TuttoMercatoWeb : Il Commisso-show diverte Pallotta: 'Non riesco a smettere di ridere. Nella top 3 delle conferenze' - gazzettaGranata : I top della Serie A: Buffon vola come un ventenne, Pioli leader di un Milan perfetto ovunque #TorinoFC #FVCG #SFT -

Ultime Notizie dalla rete : Serie top 'Al Lau', il nuovo brano reggaeton di Lele Pons È seguitissima sui social media e come top content creator a livello globale con oltre 43.7 milioni ...il suo podcast "The Best Kept Secrets with Lele Pons" su Spotify nel 2020 e la docu - serie sulla ...

Napoli, occhio a Vlahovic: recordman viola in questa stagione ...calciatore più giovane ad aver segnato almeno 20 gol in Serie A con la maglia gigliata dopo Virgili nel 1955/56, ma non solo: nel mese di aprile è il calciatore che ha segnato più gol (ben 9) nei top ...

Serie B, la Top 11 del Ranking LGI TUTTO mercato WEB Atleti più pagati nel 2020: spunta una sorpresa in cima alla top ten di Forbes Atleti più pagati nel 2020, la rivista Forbes pubblica la sua top ten: ecco chi, a sorpresa, è il più ricco di tutti.

Recensione Xiaomi Mi 11i: meglio di Xiaomi Mi 11? Xiaomi Mi 11i: leggi la recensione completa di GizChina.it con opinioni su prezzo, fotocamera, hardware, software e alternative.

È seguitissima sui social media e comecontent creator a livello globale con oltre 43.7 milioni ...il suo podcast "The Best Kept Secrets with Lele Pons" su Spotify nel 2020 e la docu -sulla ......calciatore più giovane ad aver segnato almeno 20 gol inA con la maglia gigliata dopo Virgili nel 1955/56, ma non solo: nel mese di aprile è il calciatore che ha segnato più gol (ben 9) nei...Atleti più pagati nel 2020, la rivista Forbes pubblica la sua top ten: ecco chi, a sorpresa, è il più ricco di tutti.Xiaomi Mi 11i: leggi la recensione completa di GizChina.it con opinioni su prezzo, fotocamera, hardware, software e alternative.