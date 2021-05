Senato approva dl Covid: sì a scudo penale medici (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – approvato il decreto Covid, all’esame del Senato in prima lettura. Il provvedimento ha avuto 144 voti favorevoli, 25 contrari e 3 astensioni e dovrà passare alla Camera per l’ok alla conversione in legge (c’è tempo fino al primo giugno). Tra le novità introdotte, il cosiddetto “scudo penale” a medici e personale sanitario in servizio per l’emergenza Covid. Punibili penalmente solo per “colpa grave”, ma nel definire il grado di gravità della responsabilità del professionista il giudice dovrà tener conto in particolare di tre fattori legati alla straordinarietà dell’emergenza pandemica. A prevedere una maggiore tutela per medici, infermieri e personale sanitario in prima linea contro l’epidemia da nuovo coronavirus è il cosiddetto ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) –to il decreto, all’esame delin prima lettura. Il provvedimento ha avuto 144 voti favorevoli, 25 contrari e 3 astensioni e dovrà passare alla Camera per l’ok alla conversione in legge (c’è tempo fino al primo giugno). Tra le novità introdotte, il cosiddetto “” ae personale sanitario in servizio per l’emergenza. Punibili penalmente solo per “colpa grave”, ma nel definire il grado di gravità della responsabilità del professionista il giudice dovrà tener conto in particolare di tre fattori legati alla straordinarietà dell’emergenza pandemica. A prevedere una maggiore tutela per, infermieri e personale sanitario in prima linea contro l’epidemia da nuovo coronavirus è il cosiddetto ...

