Selvaggia Lucarelli smaschera Giorgia Meloni | la bugia nel nuovo libro della politica

Advertising

libellularib4 : @NinaRicci_us Non serve nominarla, si capisce benissimo a chi ti riferisci. Più che selvaggia, direi sciacalla lucarelli. - detossinata : @roberta_rei @GioScience @redazioneiene Selvaggia Lucarelli aveva fatto un articolo con contenuto identico al vostro servizio un anno fa. - valenti40366875 : @stanzaselvaggia @GiorgiaMeloni Selvaggia Lucarelli........ma che cazzo te ne frega se una ragazza nel 1976 decide… - Mauro73432329 : - Ivan39482423 : @stanzaselvaggia @GiorgiaMeloni Il tempo libero di Selvaggia Lucarelli -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli

Insinuazione gratuita e falsa dato che lao è affetta altresì daignoranza oppure fa finta di non sapere che la Corte Costituzionale, con la Sentenza 27/1975, aveva espressamente ...però ha notato un particolare davvero strano di questa 'fatica letteraria'. La leader di Fratelli d'Italia racconta che sua madre stava per abortire, ma che prima di entrare in ...Selvaggia Lucarelli ha pesantemente criticato un passaggio della nuova autobiografia di Giorgia Meloni: la frase incriminata ..."Mia madre scelse di non abortire", queste le parole di Giorgia Meloni nel suo libro. Manca un dettaglio: nel 1977 era illegale abortire.