Selvaggia Lucarelli contro Giorgia Meloni: «Hai scritto che tua madre disse no all’aborto? Ma era illegale» (Di venerdì 14 maggio 2021) Qualche giorno fa è uscita in libreria l’autobiografia di Giorgia Meloni, Io sono Giorgia, e subito spunta il primo ‘caso’. Riguarda un passo del libro della leader di Fratelli d’Italia, in cui la Meloni dice che non sarebbe mai dovuta nascere, perché sua madre, quando rimase incinta di lei, pensò seriamente ad abortire, cambiando idea all’ultimo per poi portare avanti la gravidanza. Come sottolinea però Selvaggia Lucarelli su Tpi e sul suo profilo Twitter, c’è una stranezza nel racconto della Meloni: quest’ultima è nata nel 1976, mentre la legge sull’aborto risale al 1978. Quindi, si chiede la Lucarelli, i casi sono due: o sua madre le ha mentito, oppure mente lei nel suo racconto. Quando la madre di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 14 maggio 2021) Qualche giorno fa è uscita in libreria l’autobiografia di, Io sono, e subito spunta il primo ‘caso’. Riguarda un passo del libro della leader di Fratelli d’Italia, in cui ladice che non sarebbe mai dovuta nascere, perché sua, quando rimase incinta di lei, pensò seriamente ad abortire, cambiando idea all’ultimo per poi portare avanti la gravidanza. Come sottolinea peròsu Tpi e sul suo profilo Twitter, c’è una stranezza nel racconto della: quest’ultima è nata nel 1976, mentre la legge sull’aborto risale al 1978. Quindi, si chiede la, i casi sono due: o suale ha mentito, oppure mente lei nel suo racconto. Quando ladi ...

Affaritaliani : Polemica Selvaggia Lucarelli-Giorgia Meloni su aborto e 'Io sono Giorgia' - eclipsedlunatic : RT @deKontski: Quando avete i conati di vomito a causa delle copertine dell’Espresso, ricordatevi che secondo i progressisti La7 è il canal… - Marco6137929249 : Io non mi stupisco di quello che ha detto la Lucarelli sul libro della Meloni. Del resto,la Selvaggia è una donna m… - CimmiDialma : @FDI_Parlamento @FratellidItalia @vocedelpatriota ...selvaggia lucarelli chi...? ...ma di chi stiamo parlando? - bezzifer : COSA SI FA PER AVERE UN SECONDO DI VISIBILITA! TRA LE DUE BABBIONE VOLANO I STRACCI.Selvaggia Lucarelli vs Giorgia… -