(Di venerdì 14 maggio 2021) Guai in arrivo, di nuovo, per il leader del governo austriaco. La nomina poco chiara di Thomas Schmid a capo dell’Öbag, holding statale dal valore di 26 miliardi, è nota da tempo ma adesso il caso rischia di sfociare nel, a causa di alcune affermazioni non vere rilasciate ad una Commissione parlamentare

Advertising

MediasetTgcom24 : Vienna, Sebastian Kurz issa la bandiera di Israele su sede della cancelleria #SebastianKurz… - zazoomblog : Sebastian Kurz: falsa testimonianza e il rischio del penale - #Sebastian #Kurz: #falsa - nando_saviano : RT @MediasetTgcom24: Vienna, Sebastian Kurz issa la bandiera di Israele su sede della cancelleria #SebastianKurz - Diego_Bruno80 : RT @MediasetTgcom24: Vienna, Sebastian Kurz issa la bandiera di Israele su sede della cancelleria #SebastianKurz - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Vienna, Sebastian Kurz issa la bandiera di Israele su sede della cancelleria #SebastianKurz -

Ultime Notizie dalla rete : Sebastian Kurz

Presa di posizione durissima da parte del cancelliere austriaco, che ha fatto issare la bandiera israeliana sul Bundeskanzleramt, la sede della cancelleria, a Vienna. In un tweetparla di un 'atto di solidarietà' e condanna 'in modo deciso l'...Il cancelliere austriacoquesta mattina ha fatto issare la bandiera israeliana sul Bundeskanzleramt, la sede della cancelleria, a Vienna. In un tweetparla di un "atto di solidarietà" e condanna "in modo ...Guai in arrivo, di nuovo, per il leader del governo austriaco Sebastian Kurz. La nomina poco chiara di Thomas Schmid a capo dell’Öbag, holding statale dal valore di 26 miliardi, è nota da tempo ma ...Continuano gli attacchi aerei di Israele su Gaza e i lanci di missili da parte di Hamas, secondo il live blog di Al Jazeera che cita Safa Press. L’agenzia riferisce di “nuovi raid israeliani su Gaza” ...