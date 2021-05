«Se sono ubriaca e ci provi, non è un gesto d’amore». «E se sono sbronzo anch’io?»: il sesso dei ventenni all’epoca del caso Ciro Grillo – Il video (Di venerdì 14 maggio 2021) «Se vedo una ragazza ubriaca che sta male, al massimo la aiuto, non è che me ne approfitto». Mentre si discute da settimane della presunta violenza sessuale ai danni di una studentessa 19enne che coinvolge anche il figlio del fondatore del M5s Ciro Grillo, gli studenti delle superiori e delle università di Milano sanno bene che quando si parla di consenso nei rapporti sessuali le accortezze non sono mai troppe. Ed è un segnale incoraggiante rispetto a ciò che raccontano invece le statistiche. Ogni anno in Italia vengono infatti denunciati più di 4 mila episodi di abusi e in otto casi su 10 i presunti responsabili sono persone che le vittime conoscono. Secondo l’Istat il 40% delle donne violentate ha tra i 14 e i 24 anni, mentre fra i presunti violentatori il 36% ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021) «Se vedo una ragazzache sta male, al massimo la aiuto, non è che me ne approfitto». Mentre si discute da settimane della presunta violenza sessuale ai danni di una studentessa 19enne che coinvolge anche il figlio del fondatore del M5s, gli studenti delle superiori e delle università di Milano sanno bene che quando si parla di consenso nei rapporti sessuali le accortezze nonmai troppe. Ed è un segnale incoraggiante rispetto a ciò che raccontano invece le statistiche. Ogni anno in Italia vengono infatti denunciati più di 4 mila episodi di abusi e in otto casi su 10 i presunti responsabilipersone che le vittime conoscono. Secondo l’Istat il 40% delle donne violentate ha tra i 14 e i 24 anni, mentre fra i presunti violentatori il 36% ...

