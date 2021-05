Se il Principe Harry si sente come Jim Carrey in The Truman Show… (Di venerdì 14 maggio 2021) Tutto cominciò così. O finì così. Harry e il padre Carlo ai funerali di Lady Diana. Quasi 24 anni dopo, il Principe scappato in America ha detto: “Non voglio fare ai miei figli quello che mio padre ha fatto a me e a mia madre”. E ha paragonato la sua vita nella Royal Family a un film americano… Foto Getty Una citazione da cinephile. E una molto più esplicita. Il Principe Harry non ha la minima intenzione di “rientrare” nella sua famiglia d’origine. “La vita nella Royal Family? Mi sentivo come Jim Carrey in The Truman Show. Diciamo che era una cosa a metà tra quel film e uno zoo”. La parola che non dice è gabbia. Ma questo è… Jim Carrey in The Truman Show (1998), storia di un uomo la cui vita è in realtà un seguitissimo reality show ... Leggi su amica (Di venerdì 14 maggio 2021) Tutto cominciò così. O finì così.e il padre Carlo ai funerali di Lady Diana. Quasi 24 anni dopo, ilscappato in America ha detto: “Non voglio fare ai miei figli quello che mio padre ha fatto a me e a mia madre”. E ha paragonato la sua vita nella Royal Family a un film americano… Foto Getty Una citazione da cinephile. E una molto più esplicita. Ilnon ha la minima intenzione di “rientrare” nella sua famiglia d’origine. “La vita nella Royal Family? Mi sentivoJimin TheShow. Diciamo che era una cosa a metà tra quel film e uno zoo”. La parola che non dice è gabbia. Ma questo è… Jimin TheShow (1998), storia di un uomo la cui vita è in realtà un seguitissimo reality show ...

Advertising

repubblica : Il principe Harry di nuovo contro la famiglia reale: 'Sono andato via per spezzare il circolo del dolore' - Corriere : Le nuove confessioni di Harry: «La mia vita nella famiglia reale? Mi sentivo come dentro uno zoo» - sfiorata82 : RT @ilpost: «Mi ha trattato nel modo in cui lui veniva trattato» (Il principe Harry del Regno Unito sul suo rapporto col padre, il principe… - StefaniaFalone : RT @Corriere: Le nuove confessioni di Harry: «La mia vita nella famiglia reale? Mi sentivo come dentro uno zoo» - TavecchioLaura : RT @Corriere: Le nuove confessioni di Harry: «La mia vita nella famiglia reale? Mi sentivo come dentr... -